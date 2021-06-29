溫布頓男單第3種子西西帕斯第一輪被打得垂頭喪氣的，最終直落三提前出局。（美聯社）

今年法國網球公開賽亞軍、溫布頓網球錦標賽男單第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），原本帶著雄心壯志挑戰溫網男單，喊出要努力阻止新科法網球王喬柯維奇於溫布頓再度掄元，但台北時間29日凌晨在第一輪賽事西西帕斯4比6、4比6、3比6遭美國非種子提亞佛（Frances Tiafoe ）爆冷淘汰，成為溫網首日第一位出局的高種子球員。

提亞佛完成生涯最重大的一場勝利，整場比賽沒有丟掉任何發球局，第一盤第1局就破了西西帕斯的發球局，第二盤則在第9局第二次破發得手，到了第三盤西西帕斯已經難以找回氣勢，該盤第1局又是發球局不保，最後第9局自己的發球局又連掉3分讓提亞佛出現賽末點，提亞佛也在第3個賽末點順利結束比賽。

世界排名第57的提亞佛，生涯對上西西帕斯苦吞3連敗後，終於拿下交手首勝。

今年溫布頓會內賽共有34名美國選手，女子21人、男子13人，是繼1998年35人之後，最多美國球員參賽的一屆溫布頓。