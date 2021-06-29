謝淑薇溫網女單第一輪不幸落敗。（美聯社）

今年才滿20歲的波蘭女將思薇雅蒂（Iga Swiatek），帶著不敢大意的心情於2021溫布頓網球錦標賽女單第一輪迎戰寶島一姐謝淑薇，在超過1小時的激戰，思薇雅蒂6比4、6比4過關。

這場比賽被安排在溫布頓會內賽首日1號球場第3場賽事，因為當地下雨關上活動式屋頂，思薇雅蒂是本屆溫網女單第7種子，面對比賽經驗相當豐富、今年澳網女單8強謝淑薇，這位2020年法網球后不敢大意，賽前表示謝淑薇是很難預測的選手，一定要隨時準備好面對她的奇襲，溫網官網也提到謝淑薇過去讓不少頂尖好手吃足苦頭的獨門切球，特別的打法很難在任何一本網球教科書找到。

思薇雅蒂去年法網女單、今年法網女雙都和謝淑薇交手過，兩人這次過招首盤除了第1局謝淑薇先遭到破發，接下來兩人一路保發，思薇雅蒂因為有破發優勢而先下一盤；第二盤開局雙方互破，接下來再互保，第5局思薇雅蒂在該局第1個破發點就再度成功突破謝淑薇發球局，再度取得局數領先，最後第10局自己的發球局連下4分鎖定勝利。

謝淑薇女單未能更上層樓，所幸還有雙打舞台，這一站繼續和比利時梅騰絲（Elise Mertens）合作，兩人位居大會第3種子，預計明天（30日）第一輪出戰俄羅斯狄亞琴柯（Vitalia Diatchenko）／哈薩克沃絲可波耶娃（Galina Voskoboeva）。