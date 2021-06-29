西南風影響，易有短延時強降雨，今(29)日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。溫度方面，今日北、東悶熱， 東南部防焚風
今日西南風影響，臺灣南部地區有陣雨或雷雨，苗栗至中部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生。
今日東南部(含綠島、蘭嶼)、臺中以北沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島及金門、馬祖易有8到9級強陣風，大臺北地區亦有較強陣風；東南部地區易有焚風發生，請注意。
溫度方面，今日北部約28度，其他地區約26、27度。中南部高溫在約31度，北部及東半部約32～34度，花東縱谷一帶仍有36度左右高溫出現的可能，東南部有機會出現焚風。
紫外線方面，今日花蓮縣、台東縣為「危險級」，新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、屏東縣、連江縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。
空氣品質方面，據環保署資訊，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖均為「良好」等級。
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