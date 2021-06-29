近日各地陸續傳出疑因接種新冠肺炎疫苗致死的案例，高檢署為了預防這些案例恐引爆民怨及大量求償訴訟，6月18日密令各地方檢察署「審慎處理疑似接種致死的相驗案例」，必要時需委由法醫研究所解剖，製作「接種疫苗後死亡個案法醫解剖初步研判報告」，該報告還須交給衛福部疾病管制署，以釐清真相。

高檢署已同時函文告知衛福部等相關單位，許多檢察長和基層檢察官都相當支持高檢署的做法。

「不解剖絕對無法發現真相！」高雄橋頭地檢署檢察官鄭子薇表示，雖然依據中央流行疫情指揮中心統計，接種AZ疫苗後的死亡案例，多為75歲的以上長者，且似乎絕大多數患有慢性疾病，然而，死因是否直接與接種疫苗有關，真的得要透過解剖才能釐清因果！鄭子薇是首位投書媒體，呼籲全面解剖鑑定疑似疫苗致死案的司法官。

鄭子薇指出，疑似接種疫苗死亡個案經過媒體大幅報導，已經造成許多長者恐慌，甚至引發「緩打潮」，她身為第一線相驗人員，有必要讓社會大眾理解真相。如果未經解剖，無法認定施打新冠肺炎疫苗導致「意外」致死，家屬不僅可能領不到衛福部的「預防接種受害救濟金」，也可能拿不到商業保險的意外保險金，影響家屬權益至深且鉅。

法務部法醫研究所位於新北市中和區，設有病理組、血清證物組、化學毒物組等3個單位，是國內重要的病理解剖鑑定機關。（圖／報系資料照）

本刊調查，今年至今，衛福部已受理2200多件「預防接種受害救濟金」申請案，通過125件。至於其中有多少與新冠肺炎疫苗有關？相關單位都不願透露。

對於接種疫苗後不良反應的補償金額，疫情指揮中心發言人莊人祥指出，疾管署設有「預防接種受害救濟」管道，民眾可向衛生局提出救濟申請。疑似預防接種受害致死，並經病理解剖者，喪葬補助30萬元。因預防接種致死者，補償50萬元至600萬元，無法確定因預防接種致死者，補償30萬元至350萬元。如因而發生身心障礙或嚴重疾病，最高給付600萬元。

更多 CTWANT 報導