新冠肺炎疫情升溫引發社會高度恐慌，近來確診人數雖下降，但接種AZ疫苗後的死亡案例，截至6月下旬已超過百人，導致部分地區爆發緩打潮，高檢署為預防日後出現大量求償訴訟爭議，已密令全國檢察署「審慎處理疑似接種致死案例」，甚至要出動法醫研究所協助解剖，以昭公信。

一名女網友在臉書「爆料公社公開版」PO文表示，她的外公6月17日接種AZ疫苗後，還和家人驕傲地說，自己是最準時報到的第一位施打者，怎料3、4個小時後，外公突然倒下，捶打心臟直說不舒服，經過一整晚的搶救，最後不忍讓老人家繼續受苦，只好忍痛放手。

該女網友指出，隔天疾管署致電詢問「是否要通報」，並強調「如果要通報必須解剖」，家人不捨外公要再挨刀，因此拒絕通報、解剖，她因此懷疑「施打疫苗後猝死的人，應該比新聞上實際的人數還多」。

有女網友在爆料公社PO文，表示外公接種疫苗後死亡，不忍外公再挨一刀，因此拒絕通報解剖。（圖／翻攝自臉書）

此外，6月15日，南投一位75歲的張老先生，在護理之家打完AZ疫苗2天後過世，成了南投首件注射新冠肺炎疫苗後死亡案例。張老先生的兒子痛批，政府不該一直鼓吹打疫苗，「難道是為了政績，還是怕疫苗開了沒人打，造成浪費？」

家住高雄市的91歲潘姓老翁，同樣在6月15日接種AZ疫苗，兩天後的清晨身體不適緊急送醫，最後仍宣告不治。醫護人員急救的同時，有心急的家屬跪地痛哭吶喊「我要見市長！」雖然高雄市長陳其邁隨即趕至醫院探望家屬，強調市府會和專家小組調查釐清真相，負起該負的責任，但再多的慰問仍無法挽回一條生命。

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