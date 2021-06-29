全台至今近200人在接種AZ疫苗後死亡，不少民眾擔心有不良反應，導致部分地區爆發「緩打潮」。高檢署為了預防日後出現大量求償訴訟爭議，日前密令各地檢察署「審慎處理疑似接種致死的相驗案例」，必要時需委請法務部法醫研究所解剖，並根據《傳染病防治法》，製作「接種疫苗後死亡個案法醫解剖初步研判報告」，該報告還須交給衛福部疾病管制署，以釐清真相。

「AZ疫苗屬於高度爭議而又涉及醫學專業的案件，因此高檢署指示地檢署，最好委由法醫研究所解剖，並不令人意外。」一位基層檢察官指出。

目前各個地檢署都設有法醫室，一般死亡個案若需解剖相驗，檢察長、主任檢察官或承辦檢察官會責成地檢署法醫進行；若遇到複雜或爭議案件，地檢署才會委託法醫研究所指派法醫協助。

法務部官員指出，法醫研究所是法務部旗下的獨立機關，設備相當完善，分為病理組、血清證物組和化學毒物組，擁有地檢署沒有的血清、化學毒物等專業人員，諸如DNA或毒物鑑定，皆由法醫研究所負責。目前法醫研究所共有3位專任法醫，8位兼任法醫。

多次針對新冠肺炎相關問題質詢行政院、衛福部的立委陳以信則認為，疫苗政策由政府安排，人民無從挑選疫苗，他建議政府應先為長者預立代位求償，尤其要免除受害者舉證責任，否則一旦出事後才來辦理，事情會變得非常困難。「這樣民眾才會安心打疫苗，而不是像現在發生疑似接種疫苗致死後，還要透過解剖，才有機會獲得補償。」

經過國際認證、三期臨床試驗的AZ疫苗尚且引發爭議，更遑論「趕鴨子上架」的國產疫苗。依目前法令，或許只能在家屬同意下，全面解剖鑑定疑似接種疫苗死亡案例，並即時公開相關資訊，才能有效化解民眾疑慮。

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