老鷹主將崔楊(Trae Young)在東區決賽第3戰右腳受傷，球團29日公布MRI診斷結果是右腳骨頭挫傷，第4戰上場「存疑」。如果崔楊最後沒有上場，老鷹恐怕獲勝希望渺茫，事實上在他受傷之後，賭盤BetMGM給公鹿晉級總冠軍賽的賠率變成14賠1，也就是下注1400只能贏100元。第4戰將於30日上午08:30開打，公鹿2勝1負領先。

崔楊這次的受傷非常倒楣，他是因為右腳不慎踩到裁判萊特(Sean Wright)的腳才會受傷。雖然萊特站在邊線外面，他卻直接站在崔楊身後，害得崔楊受傷。球迷普遍對於裁判以哨音干擾、甚至操控季後賽勝負而感到不滿，這次裁判可能毀掉老鷹的整個系列賽，自然被網友罵翻。

隊友前鋒柯林斯(John Collins)說：「他是我們的領袖，老鷹球迷和我最不想看到的就是這種情況。」當時比賽即將進入第4節，崔楊在前3節就砍下32分。中鋒卡培拉(Clint Capela)說：「如果崔楊上陣就能激勵我們，我很希望他回來，但我不知道他能否回復100%。」

密爾瓦基公鹿雖然是奪冠熱門，但他們的運氣相當好，前一輪東區準決賽惡戰籃網7場，因為籃網傷兵不斷，終於被公鹿淘汰。這次老鷹陣容遠不如籃網豪華，卻也莫名其妙傷了主將崔楊。此外，公鹿米德頓(Khris Middleton)在G3末節狂轟20分，挽救球隊於危局的表現獲得球迷稱讚，還有網友做出道歉函，後悔他們不該看扁米德頓。