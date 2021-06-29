夏季旅遊旺季即將來臨，為方便民眾出國旅行，德國等歐盟國家引進數位疫苗護照，7月1日起民眾只需出示手機，大幅提升通關的便利性。

隨著旅遊旺季來臨，歐盟各國紛紛開放邊界歡迎旅客，不過前提是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢陰性、曾染疫但恢復健康或已接種過疫苗。

其中，接種過疫苗的人，除了可出示國際預防接種證明書，這是按世界衛生組織（WHO）規定格式印製的黃色小本子，上面有持有人從小到大接種疫苗的紀錄，7月1日起還可使用手機App版的數位疫苗護照，增加通關的速度。

歐盟統一規格的的數位疫苗護照又名「數位綠色證明」（Digital Green Certificate），在德國取得方式相當容易，民眾先到接種站、醫院或藥房索取紙本的接種證明，然後用免費下載的App掃描上面的條碼即可。

邊境檢疫人員掃描App顯示的條碼，馬上可知道持有者的姓名、出生年月日、接種的疫苗廠牌和日期。

目前歐盟認可4種COVID-19疫苗廠牌，分別是BioNTech/輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson & Johnson ），數位疫苗護照的適用範圍涵蓋歐盟27個成員國、冰島、挪威、瑞士、列支敦士登。

夏天是歐洲傳統的旅遊旺季，隨著疫情減緩，許多民眾等不及想出國旅行，德國至今已發出3200萬張接種證明，民眾可直接用手機掃描轉換成全歐通行的數位疫苗護照。（編輯：周永捷）1100629