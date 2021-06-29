台灣目前新冠疫苗到貨近500萬劑，儘管已開放民眾施打，數量仍遠遠不足。根據中央流行疫情指揮中心最新疫苗接種順位表，許多3、40歲的癌症及重大傷病者，因年紀較輕，被排到第9順位，短期內幾乎打不到。急診醫師白永嘉呼籲中央三思，將這些「抵抗力最弱、一天到晚跑醫院」的人，順位提前。

白永嘉在臉書PO文，很多癌症、重病患者三天兩頭到醫院報到，現又值疫情嚴峻期間，這些人不僅暴露在高風險中，抵抗力更是最弱的。他指出，狀況嚴重的病人無病房可住，因醫療量能滿載；癌友接受化療，身體免疫力本來就差。

白永嘉強調，這些人不可能宅在家裡，因為就是要去醫院，但他們無法接受疫苗注射，萬一確診，恐怕會非常非常嚴重，希望中央決策者三思，調整順序。

疫情指揮中心最新疫苗接種順位如下：

一、醫事人員

二、中央及地方政府防疫人員

三、高接觸風險第一線工作人員

四、特殊情形必要出國者

五、社福照護系統（含長照、洗腎患者）

六、75歲以上長者、孕婦

七、維持國家安全及社會機能者（軍人、警察、運輸倉儲業者）

八、65-74歲長者

九、可能增加感染及疾病嚴重風險（19-64歲易導致嚴重疾病高風險者、罕病或重大傷病）

十、50-64歲成人