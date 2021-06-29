第5代行動通訊（5G）才剛上路，下一代6G通訊技術前哨戰已開打，德國政府計劃投入巨資研發第6代行動通訊（6G），目標是減少對外國技術的依賴。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，德國政府計劃出資2億5000萬歐元（約新台幣84億元）補助6G的研發，預計將有50家學術單位和企業參與。

德國聯邦研究部長卡爾利茨克（Anja Karliczek）表示，6G是未來行動的高速科技，預計2030年起成為網路生活的中樞神經系統，速度比5G快100倍以上，但能源使用效率更高。

德國組成產官學聯盟，強化本國的6G研發和製造能量，主要原因是發現5G技術由芬蘭諾基亞（Nokia）、瑞典愛立信（Ericsson）、中國華為技術公司等少數幾家廠商掌握，隱含過度依賴外國的風險。

卡爾利茨克表示，德國的數位未來和對網路傳輸資訊的掌握取決於通信科技研發是否一開始就走在最前面，擁有自主科技才不會依賴其他國家。（編輯：郭中翰）1100629