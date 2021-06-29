高雄崔姓女子27日晚間在三民一分局哈爾濱派出所旁拍攝全裸照，放在個人推特引發軒然大波；事後她被掀出曾在台中街道、旅館內走道、知名燒肉店門口均拍下裸照，推特上更自稱「調教女王」，疑似收錢為男性「調教」，貼文中也列出調教項目達33項，還強調「不可觸碰女王膝蓋以上，這是大忌」。

崔女在27日凌晨約2時徒步走到派出所旁，打開駝色外套後三點全裸，由站在前方的男子拍下裸照，照片曝光後引發分局長古瑞麟震怒，要求徹查；崔女在隔天深夜至警局做筆錄，稱是酒醉一時好玩才誤事，警方事後查出拍攝者竟為台中大甲分局警員，該警員遭記1大過。

觀察崔女經營的推特頁面，她的足跡不只高雄，也曾在台中大街與旅館房間外走道拍全裸照片。（截自崔女推特）

崔姓女子在推特上自稱「調教女王」，疑似收錢為男性「調教」，貼文中也列出調教項目達33項，還強調「不可觸碰女王膝蓋以上，這是大忌」。（翻攝自本人推特）

崔女在推特上自稱「調教女王」，平時就經常拍攝性感火辣照片，她不但在警局拍裸照的當晚，曾身穿警察制服拍下爆乳照，還曾在多處公開場合拍裸照，像是在台中朝富路、市政路一帶的大馬路上，或是在台中知名燒肉店門口，涉嫌犯下多起妨礙風化罪，台中警方將依法傳喚崔女到案說明並移送法辦。

此外，崔女在推特上表示可提供33種調教項目，均是俗稱BDSM的性虐待的性行為模式，包含綁縛、命令、窒息、主僕、鞭打等，並備註在預約時間內都可以選擇以上項目不加價，疑似有收費行為，她還說「不可隨意觸碰女王膝蓋以上，這是大忌」，若對方調教完加購內褲還有優惠，作風大膽令人咋舌。