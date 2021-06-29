老爺酒店集團表示，委託經營的宜蘭傳藝老爺行旅合約將於8月屆滿，考量新冠肺炎本土疫情嚴峻，可恢復營業榮景之日無法預期，營運管理團隊經審慎評估決定不再續約，宜蘭傳藝老爺行旅將在8月31日停業，餐飲服務最後營業日為8月22日。

宜蘭傳藝中心原委託統一超經營，住宿區委由福泰飯店集團以「福泰冬山厝」名義經營。全聯善美的文化藝術基金會2016年標得宜蘭傳藝中心15年經營權，將住宿區及園區美食坊2樓餐廳委由老爺酒店集團承租經營，2017年4月以「宜蘭傳藝老爺行旅」開幕迎賓。

宜蘭傳藝老爺行旅為「老爺行旅」品牌第2處據點，由老爺投入資金修繕改裝，並加入荷蘭設計團隊Mecanoo賦予老屋新面貌。飯店設有80間一般客房及26間以床計價的共間客房，小野台、透早食堂、手路菜中餐廳及Royal Cafe等餐飲空間，另備有4種會議空間。

老爺酒店集團表示，宜蘭傳藝老爺行旅租約將於8月屆滿，由於5月中起本土疫情嚴峻，可恢復營業榮景之日無法預期，營運管理團隊經審慎評估決定不再續約。傳藝住宿區及園區美食坊2樓餐廳，後續將由全聯善美的文化藝術基金會洽議合意的餐旅業者接手營運。

對於已預訂8月22日以後入住的旅客，老爺酒店集團表示，營運團隊自即日起將個別與客人聯繫及退還預付訂金全額。持有老爺酒店集團聯合住宿券、聯合餐飲券的客人，則可選擇到老爺酒店集團在國內的10家飯店使用，消費權益仍受保障無異。

老爺酒店集團強調，宜蘭傳藝老爺行旅為租約屆滿而終止營運，集團在國內其他飯店據點不受影響，仍持續提供餐旅服務。宜蘭傳藝老爺行旅員工將依勞基法相關法規辦理，並竭力協助同仁轉業或轉任至集團國內其他飯店適合職缺，未來若有相關職缺亦將優先任用。

在宜蘭傳藝老爺行旅8月底熄燈後，老爺酒店集團在台灣仍有10處飯店據點，包括台北、新竹、北投、礁溪、知本5家老爺酒店，台南、台中大億、南港3家老爺行旅，以及台北南西、台北林森2家老爺會館。