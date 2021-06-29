中航(2612)因股價達到注意交易資訊標準，公布5月自結損益，單月淨利0.38億元，年增1521.57％，每股盈餘0.19元。公司預計6月30日召開線上法人說明會。

中航昨天再攻漲停，6月以來從45元附近、至昨收盤價來到80.4元，漲幅接近8成。公司自結5月營收2.64億元，年增5.9％，稅前淨利0.4億元，本期淨利0.38億元，每股盈餘0.19元。

受大陸鋼廠需求強勁和煉鋼原料供應緊張，使得多運輸鐵礦石的海岬型船運價大增逾1000美元，上周波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲80點，收3255點，漲幅2.5％；海岬型運費指數(BCI)上漲126點，收3987點，漲幅3.3％；其平均日租金為每艘33069美元，增加1051美元。巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲127點，收作3642點，漲幅3.6％，其平均日租金為每艘32774美元，增加1135美元。

中航海岬型船隊主要以1～2年期約船為主，受到鐵礦石運輸需求推升，推升近期海岬型日租金平均租金水準突破3萬美元，提升中航營運動能。

由於疫情對於總體經濟干擾程度降低，預期民生大宗物資與工業原料如鐵礦砂、煤炭等載運需求持續成長。新增運力方面，新型海上環保法規2023年上路之前，預期散裝航商對於新造船資本投入計畫將相對保守，散裝航運產業供需吃緊的產業趨勢可望延續，將有利於散裝航商營運表現。