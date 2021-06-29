台灣昨（28日）新增60例本土，創三級警戒以來新低，衛福部草屯療養院醫師沈政男發文表示，他第一次看疫情直播看到打瞌睡，並表示接下來最重要的是思考「7/12該如何解封」，應該要擬出一個鉅細靡遺的表格，告訴大家該怎麼做，如果解封後的生活方式仍舊比照從前，那就等於白白經歷了這1.5個月的苦。

沈政男昨在臉書發文表示，台灣28日新增60例的本土確診個案，讓他第一次看疫情直播，看到打瞌睡，簡單來說，就「無事」兩個字能形容；醒來之後，他又看了封城期間在網路免費放送的劇場表演，結果又打了一次瞌睡，只能用「平凡」兩字來形容。

沈政男指出，在劇場表演結尾的時候詢問「八月是否能實體表演？」他認為不用脫下口罩吃東西或互動的場合應該都有機會，反之就難說了。

沈政男認為，接下來最重要的工作應該是「為7/12的解封作準備」，擬出一個鉅細靡遺的表格，告訴大家該怎麼解封、微解封或是微微解封，雖然防疫很重要，但日子畢竟還是要繼續過。「只不過在接下來的日子裡，該做什麼事？還是要跟以前一樣，用那樣的方式生活嗎？」

沈政男說，如果還繼續按照過去的方式生活，那大家就白白經歷這一個半月，從每天新增600例確診，好不容易下降至每日60例，這段期間的苦頭了。「同理，如果經歷了這一場犧牲那麼多人的試煉，大家仍是用以前那種方式來形成集體看法與決定事情方向，那也等於沒有收穫，讓那些人白白犧牲了。」

沈政男也說，在疫情的洗禮下，許多人和事也紛紛改變了，漫長的六、七周過去，每天都是那麼刻骨銘心。「所有過去一個半月能在公共空間出現的人事物，以及相關話語、表情與身段，他都仔細觀察、紀錄和評斷了。」在這樣的歷史重要時刻，他也竭盡所能地提供自己的意見。