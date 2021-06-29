名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)近日在廣播節目語出驚人，指控他的公牛6冠恩師「禪師」菲爾傑克生(Phil Jackson)是個種族歧視者。起因是皮朋在GQ的訪談抱怨傑克生在1994年季後賽對戰尼克，他把最後一擊交給白人前鋒庫柯奇(Toni Kukoc)而不是皮朋，氣得皮朋拒絕上場，還記恨了20多年。

皮朋說：「事情很簡單，這是我們第一季沒有麥可喬丹(Michael Jordan)，為什麼不是我投最後一擊？我為這個球團流血流汗，包括跟活塞廝殺的那些日子，現在他們卻這樣侮辱我。這是他們要提拔庫柯奇，想給他加薪，而且是因為種族的關係。」

廣播節目主持人派崔克(Dan Patrick)詢問傑克生是否種族歧視者，皮朋說「是的」。

皮朋批評傑克生利用黑人球員為自己牟利，即使是布萊恩(Kobe Bryant)這樣偉大的球員也成為傑克生的工具。「你記得傑克生離開湖人時寫了一本書談論Kobe嗎？後來他又回到湖人執教。我認為他不該在書中揭發Kobe的行為，總教練與球員之間屬於內部的事，不足為外人道。」

派崔克提到1997年總冠軍賽，喬丹把球傳給白人射手科爾(Steve Kerr)做最後一擊，為什麼喬丹就沒抱怨種族歧視？

皮朋解釋那一切都是喬丹的計畫：「喬丹知道隨時有攝影機在拍他，而且這會成為歷史紀錄，所以他故意在鏡頭前這麼說（在暫停時預告要把球傳給科爾），那都是預先套好的。」依照皮朋的說法，因為爵士後衛史塔克頓(John Stockton)真的被喬丹料中跑來包夾，才讓喬丹的計畫完美執行。

庫柯奇當年成功投進最後一擊，1994-95球季加薪到325萬美元，皮朋僅有225萬美元。皮朋29日又在推特表示，他不介意講的這些話被流傳出去，但他希望大家好好想想背後的深意，不要簡單看成是在炒話題。