北農爆發群聚感染，為防堵疫情持續擴大，台北市長柯文哲下令北農與四大公司員工和環南市場全面接種疫苗。副市長黃珊珊昨（28）日指出，預計在週三（30日）前替約1萬3000人接種疫苗，並實施大規模PCR篩檢，她也強調，與中央防疫官員一直都有聯繫管道，而現在每天都在和病毒賽跑，實在沒有餘力玩無聊的政治遊戲。

黃珊珊指出，批發市場是重要的民生物資據點，為圍堵疫情，預計週三之前為大約13000名市場工作人員接種疫苗，接下來連續三天將實施大規模的PCR篩檢。

此外，為確保全台灣的民生供應鏈安全無虞，黃珊珊表示，我們希望攤商和承銷人們都具有抗疫保護力，未來也可能在台北市的批發市場試行「疫苗護照」制度，但要架設這類系統，必需由中央提供資料庫，和地方政府齊心協力，才能讓檢驗系統順暢運作。

黃珊珊也強調，疫情發生以來，與中央的防疫官員們一直都有聯繫的管道，有任何問題也會透過電話和Line儘速協調，沒有人希望疫情再度擴大，我們每天都在和病毒賽跑，實在沒有餘力玩無聊的政治遊戲。

台北市副市長黃珊珊。（資料照／北市府提供）

至於外界質疑北市的疫調工作是否確實，黃珊珊澄清表示，「台北市不是沒做疫調，而是做了疫調，還更精準！」她解釋，台北市是採取「精準疫調」，比起傳統疫調會額外再詢問確診者，列出「未被法定匡列仍有被感染風險的接觸者」，這類的接觸者可能是工作場域的同事、未同住的親戚等，也會主動詢問快篩的意願，並進行檢測找出感染源。

對於如果沒有疫調，怎麼封攤、怎麼通知匡列、怎麼安排接觸者馬上篩檢等疑問，黃珊珊說，這些疫調工作都靠12區健康服務中心的同仁，一通通電話與確診者溝通，並試著找尋可能感染的脈絡，她每週和他們一同開會，討論該怎麼將疫調的工作更精確。

不管外面的輿論怎麼說，黃珊珊指出，這些人員還是天天認真回報疫調及匡列者的快篩結果，每天追蹤關懷，直到隔離期滿為止，他們的努力不該被否定，更不應該被視而不見。因此黃珊珊再次強調，「不要為了政治目的，踐踏了基層同仁的努力」。