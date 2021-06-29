今明兩天苗栗以南仍有陣雨，氣象達人彭啟明表示，夏天的老大哥「太平洋高壓」將在周四伸到台灣附近，宣告夏季天氣型態開始，未來要有天氣變化就要看颱風，預估7月下旬會有較密集的熱帶擾動發展，有機會發展成颱。

彭啟明今早在臉書指出，周四開始，夏天老大哥「太平洋高壓」逐步西伸到台灣，會有將近兩周都是晴朗穩定、高溫炎熱的天氣型態，宣告夏季開始。彭指出，這位老大，不僅會讓人很熱，也會牽動颱風的走向，每個人都必須對他低聲下氣，反正夏天任何天氣怪事都和他有關係，「希望他今年脾氣好一點！初次見面，您好！」

彭啟明表示，台灣在進入太平洋高壓西伸的環境中，要有天氣的變化就是要看颱風了，在7月下旬期間，會有較密集的熱帶擾動發展，目前在關島附近已經有擾動開始發展，但說是否過幾天有颱風與否都還太早。如果一年以24至26個颱風生成，擾動常常是數倍於颱風生成數量，另外有更多在電腦預測裡面的颱風，真實世界都不存在，建議等颱風即將生成時再來觀察會比較有參考價值。

至於近日天氣，彭啟明說，中南部連續每天降雨將近一個月，今天清晨仍有西南風，配合上海陸風環流，在苗栗以南都有顯著的降雨，不過降雨量和昨天相比，降雨量大約只有昨天的一半不到，較為零星有短暫陣雨，明顯的緩和很多，主要是西南風的水氣也減弱，周三仍為類似情境，降雨會更為緩和一些，改變的時間點會在周四。