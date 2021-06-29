本土劇一哥陳昭榮近年淡出螢光幕，他轉換跑道開公司、轉戰電商平台，透過直播販賣海鮮、各式蔬果，創下年收破億的好成績，不過陳昭榮今（29日）卻被週刊爆料，指他對員工苛刻、不給加班費，陳昭榮還遭控是慣老闆，針對指控，陳昭榮也在臉書爆氣回應：「這年頭認真做生意、認真經營，還要應付這樣的媒體爆料文化！」

52歲陳昭榮在2017年淡出螢光幕後，他轉戰電商、直播叫賣的新興產業，並在臉書創立品牌「阿榮嚴選」，陳昭榮曾創下一年破億的營收，不過陳昭榮今卻被鏡週刊爆料，指他是慣老闆，陳昭榮遭控對員工苛刻、不給加班費、員工在下班時間處理公事等，陳昭榮甚至還被爆在疫情期間惡意裁員、拖欠資遣費。

面對接連指控，陳昭榮氣炸了，他昨在臉書發怒表示：「每天忙不完的事、還要花時間處理 (亂爆料) 文化，對於亂爆料文化影響 (翰成數位公司的商業信譽 )名譽損失，我絕對提起法律訴訟、要求鉅額商業信譽損失賠償」。

陳昭榮臉書全文。（圖／取材自陳昭榮臉書）

陳昭榮表示，公司正在擴張、徵員，公司規模從年初的20人，擴張至今超過40人，並強調公司仍在徵求好手、需要「品德端正」的夥伴加入，至於裁員一事，陳昭榮則寫下：「被資遣（一定有原因），疫情期間就不能資遣~亂爆料」，陳昭榮強調自己認真做生意、經營公司、照顧員工，他在留言中表示自己非常生氣，同時，陳昭榮也感嘆社會病了，還要花時間應付爆料。