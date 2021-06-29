澎湖海巡隊昨(28日)在澎湖花嶼進行海域執法時，發現一艘大陸鐵殼漁船在花語西方20.7海里處違法越界捕魚，海巡警艇立刻上前驅離並欲登船檢查，未料該漁船不但加速逃逸，船員還持刀械抵抗海巡隊員，海巡隊員冒險靠近並持霰彈槍喝止，船員才乖乖棄械投降，這時海巡隊員立刻跳上該艘漁船控制，並押返馬公港進行調查。

陸鐵殼船澎湖違法捕魚持刀棍抵抗，海巡隊持霰彈槍喝止押回7人。(艦隊分署提供)

據了解，澎湖海巡隊PP-10020艇於澎湖花嶼西方20.7浬海域，發現1艘中國大陸籍之「粵南澳漁」漁船違法越界，並有拒絕配合受檢、加俥蛇行逃逸、持刀械及鐵棒抵抗等情事，海巡人員遂持霰彈槍警嚇，強勢登檢該陸船，情況獲得控制後押返馬公港留置調查。

海巡隊表示，昨天澎湖海象轉趨平緩，為嚴防大陸漁船入侵臺灣海域作業，PP-10020艇執行「護永專案-威力掃蕩」勤務，擴大巡邏範圍，加強取締大陸漁船勤務作為，於花嶼西20.7浬海域處發現「粵南澳漁」陸船越界進入我國限制水域，經廣播3次命令停俥受檢後，該船仍加俥蛇行拒絕停船受檢，並持刀械及鐵棒舞動威嚇企圖抵抗，海巡人員遂持霰彈槍警嚇，採取緊追及強靠登檢強勢控制該船。

經查「粵南澳漁」船上有船長及船員等共7人、漁獲約760公斤，無牛、豬肉相關製品，另協請澎湖縣政府衛生局快篩顯示7名陸籍船員皆為陰性，並落實陸船消毒作業與船員相關檢疫措施，確保防疫無漏洞；全案依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」扣留調查裁處。

澎湖海巡隊本年度已扣留6艘大陸漁船，適逢大陸海洋伏季休漁期間，為防範滯留海域未返港之大陸漁船越界作業，對於大陸油料補給船及物資運補船列為查緝重點，以切斷大陸漁船的補給途徑，減少其滯留海域作業時間。