從秘魯返台祖孫感染Delta變異株，連帶發生屏東枋山鄉群聚感染，不過，前綠委、醫師林靜儀在臉書拿屏東縣長潘孟安處置方式和台北市長柯文哲相比，開酸給資源豐沛地區的朋友們，看看屏東縣政府做了什麼事來防堵疫情，對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，林靜儀試圖操作地區間的對立，這種方式很惡劣。

王鴻薇昨（28日）在臉書發文表示，最近林靜儀試圖操作挑撥台北跟屏東地區間的對立，這種惡劣的方式，要的就是想在屏東爆發Delta疫情下，快速將潘孟安造神，脫離疫情暴風圈，還說沒有比較就沒有傷害，攤開事實會讓台北很難看。

對於Delta病毒侵襲台灣，王鴻薇直言，不管是台北還是屏東，防疫都很重要，任何破口也都不是大家想看的，但攤開事實是，Delta疫情失控後潘孟安直接甩鍋台中，還被中央指揮官陳時中打臉；但事實又是，林靜儀嘲諷台北市圍堵北農疫情用打疫苗沒有用，還說疫苗不是避孕藥，結果屏東枋山兩村中央決定打疫苗防堵疫情。

王鴻薇感嘆，疫情當下，需要的是告知民眾正確的消息，而不是急著造神、忙著政治鬥爭。操作城鄉對立，利用仇恨蹭流量，急著為潘孟安造神，反而幫了倒忙，或許「潘縣長現在最希望的是靜儀閉嘴，讓他好好對抗疫情」。

許多網友也在王鴻薇po文底下留言表示，「台灣有如此的醫師，真的是毀了所有醫師的名聲」、「這大鍋看來需多人一起甩，不然還真甩不動了，甩鍋國家隊」、「民進黨的甩鍋，舉世聞名」。