小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。8吋晶圓代工產能自去年下半年以來就一直供不應求，隨著車用晶片及功率半導體、電源管理IC、面板驅動IC、3D感測元件等8吋晶圓代工需求下半年持續轉強，業界預期8吋矽晶圓下半年現貨價將逐季上漲，價格漲幅介於5～10％。

【1】8吋矽晶圓 預計Q3調升價格

由於需求強勁但庫存過低，8吋矽晶圓合約價在暌違近二年半後，終於要在第三季調漲，下半年價格漲幅約達5～10％。法人認為有助於推升環球晶、合晶、嘉晶、台勝科等業者下半年營收及獲利成長。

【2】萬海飆上300元 航運股首見 躋身十大權值股

上市運輸股28日起風揚帆再掀高潮，貨櫃三雄氣勢如虹，再現全面漲停盛況，其中，萬海更是一舉攻上300元大關，航運股首度出現300俱樂部成員，萬海市值更大增至6654.9億元，躋身台股前十大權值股。

【3】保單紓困將起跑 壽險憂爆量

保單紓困7月1日起跑，但由於投資型保單帳戶價值波動較大，22家壽險公司中僅八家開放投資型保單，參與這次紓困貸款，即除了主力商品為投資型保單的法國巴黎人壽、安聯人壽、安達人壽、合庫人壽、保誠人壽外，還有國泰人壽、中國人壽及南山人壽，其餘公司都限有保單價值金的新台幣計價傳統保單，甚至有公司排除新台幣利變年金。

【4】上市櫃市值直逼60兆 萬海勝台塑、聯電

內資大進擊，鋼鐵、航運股37檔漲停氣勢發威，帶領台股寫下上市櫃市值創歷史新高紀錄，直逼60兆元大關！康和證券投資總監廖繼弘表示，台股衝關前高17709點後，第三季還有高點，可望挑戰18500點。

【5】陸穩物價 轉盯農資商品

大陸發改委與市監總局緊盯大宗商品以平抑價格，近日先後對鐵礦砂和煤炭市場進行整頓，28日又瞄準尿素等農資商品市場，進行聯合調查，預告未來更將擴及維護化肥等農資市場的秩序和價格穩定。