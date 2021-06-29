2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情侵襲巴西，南部巴拉納州（Parana）受到嚴重影響，主因包括加護病房爆滿、疫苗接種緩慢和來自鄰國巴拉圭的患者增加。

根據巴西Loft Science平台6月26日彙編的數據，巴拉納州的COVID-19傳播率高達1.48，相當於每100名感染病毒者可以再將病毒傳染給另外148人。

今年6月初，巴拉納州首府古里提巴（Curitiba）採取10天的關閉限制措施，以緩解醫療體系崩潰的問題，COVID-19加護病房床位使用率降至93%至97%，但過去2週的指數一直維持在100%以上；全州平均指數為93%。

巴拉納聯邦大學（UFPR）附設綜合診所醫院（HC）感染管制專家塔梅薩瓦（Mauro Tamessawa）指出，目前住院患者的年齡多介於30至50歲，且沒有其他病史。

位於巴西、巴拉圭和阿根廷3國交界的伊瓜蘇市（Foz do Iguacu）也經歷戲劇性的情況，最近一個月來的加護病房使用率都近100%。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）引述一名在當地公立移動急救服務（Samu）工作13年的女護理師羅巴提烏克（Aline Lopatiuk），目前的患者多數較年輕，且病情較嚴重，有時急救團隊需要在患者家中或救護車上就插管。

羅巴提烏克說，身為醫療專業人士和公民，她都已經感到筋疲力盡了，而更讓她氣憤的是很多人不尊重他人的行徑，不戴口罩上街，彷彿什麼都沒有發生似的。

除了當地患者外，伊瓜蘇市還需要受理來自巴拉圭的病人，有時病情嚴重的病人被救護車送抵伊瓜蘇緊急護理單位時，已經沒有呼吸。

伊瓜蘇市政府估計，約20%使用巴西公保系統「健康唯一制」（SUS）的患者是巴拉圭人，該國也正值疫情嚴重之際，最近幾週的日均死亡率為每10萬人有25人死亡。

這樣的特殊情況使得伊瓜蘇市長布拉希雷洛（Chico Brasileiro）在6月14日向巴西衛生部提出在3國交界處設立衛生屏障的要求，特別是因為有很多印度商人來往於巴西與巴拉圭，更讓人擔心Delta變種病毒株令巴西疫情更加惡化。

巴拉納州已證實2例Delta變種病毒株病例，伊瓜蘇市政府的建議是只允許RT-PCR核酸病毒檢測呈陰性結果的人越界進入巴西。

此外，布拉希雷洛也要求衛生部配給更多COVID- 19疫苗給該地區，除了巴西當地民眾外，還有近10萬巴西人住在巴拉圭邊界，他們也使用巴西的醫療系統，如果這些住在鄰國的巴西公民沒有接種疫苗，也會導致巴西的醫療體系超過負荷。

COVID-19疫苗接種緩慢是導致巴拉納州疫情惡化的另一個因素，尤其是首府古里提巴，因疫苗配給問題，多次中斷接種活動。

感染管制專家塔梅薩瓦（Mauro Tamessawa）指出，三番兩次中斷疫苗接種作業對控制疫情非常不利，不只是巴拉納，整個巴西都必須加快接種速度，盡快提供民眾免疫保護力，才能有助恢復常態生活。

巴西人口約2億1000萬，目前只有12%的人完成2劑疫苗接種，近34%接受第一劑疫苗接種。（編輯：陳惠珍）1100629