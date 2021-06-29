全國升至三級警戒，許多攤商、夜市及店家都已停業逾一個月，台北市長柯文哲昨日表示，北市5個夜市今起「微解封」，可開放1／4的攤商營業，但獲得復業許可的幾個夜市卻在昨晚發聯合聲明，指「7月12日過後才會視情況開業」，而柯P此一做法也引發兩派意見網友論戰。

柯文哲昨（28）日宣布，北市廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市、華西街夜市及寧夏夜市今起微解封，艋舺夜市、南機場夜市和公館夜市則是停業至7月12日。

柯文哲表示，夜市復業採取兩個原則，考量南萬華還是疫情熱區，若要復業需與衛生局、市場討論並採申請制，其他則維持一律採取外帶方式運作，以先開放1／4的攤商為原則，視未來幾天狀況再做調整，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾表示，餐飲場所必須拿下口罩，是容易產生高風險地區，餐飲業要微解封需將相關指引明訂清楚。

部分獲得復業許可的夜市在臉書發聯合聲明。（圖／翻攝自艋舺夜市）

獲得「復業」許可的廣州街夜市、梧州街夜市及華西街夜市昨日在臉書粉專《艋舺夜市》發聯合聲明，表示7月12日後才會視情況開業，顯然對疫情也不敢貿進。對此，PTT八卦板也有不少討論聲浪，「大家一起撐到712很難嗎？」、「阿北危險啊」、「染疫跟經濟選一個，沒做生意就沒錢」、「這決策也太勇敢」、「若做好人流管制，應該還好」、「只有外帶還好啦」。

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