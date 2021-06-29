牛津大學研究顯示，延遲施打第2劑AZ疫苗，免應反應一樣好。

英國牛津大學的研究顯示，延遲接種第2劑AZ疫苗，至多達45周，人體所產生的免疫反應一樣好。

綜合路透社與牛津大學發布的新聞稿，牛津大學昨（28）日刊登的研究顯示，拉長牛津與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的AZ疫苗第1劑與第2劑之間的間隔，並不會讓人體產生的免疫反應減弱，如果間隔拉長至45周，結果顯示在第2劑之後，人體內的抗體值反而增加。研究因此認為，拉長第1與第2劑的間隔時間可能是有益的，不僅抗體值上升，免疫反應也增強。

這項牛津大學試驗的主持人波拉德（Andrew Pollard）表示，「對於疫苗供應量較低的國家來說，這應該是令人安心的消息，他們原本可能擔心要延後讓國民接種第2劑疫苗」，他說結果顯示，「就算延遲10個月才給第2劑，反應一樣好。」

先前研究顯示，將接種第2劑AZ疫苗的間隔時間從4周拉長至12周，效果會更好。

另外關於部份國家已經研議讓民眾接種第3劑追加疫苗，研究發現在接種第3劑後抗體值「顯著增加」，對抗變種病毒的T細胞反應與免疫反應也獲得增強。

儘管追加第3劑的反應是好的，不過研究資深第一作者藍姆（Teresa Lambe）也指出，目前還不清楚是否要因為免疫力下降、或是為了提高對變種病毒的免疫力而追加第3劑疫苗，他說研究顯示追加第3劑AZ疫苗有良好的耐受性，並且能大幅增強抗體反應，「如果需要施打第3劑疫苗，這是非常令人鼓舞的消息。」

研究也顯示，在接種第2劑與第3劑後，受試者發生副作用的機率都低於接種第1劑後。

牛津大學昨日將這份研究刊登在預印本，團隊觀察了30名延後接種第2劑疫苗的受試者，以及90名接種第3劑疫苗的受試者，所有受試者年紀都不到50歲。

目前我國衛福部建議民眾接種第1劑AZ疫苗後，間隔10至12周再接種第2劑疫苗。