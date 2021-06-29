「小燕子」趙薇和富商老公黃有龍結婚13年，近來常傳夫妻倆婚姻亮紅燈，但雙方都沒證實。昨(28日)港媒報導黃有龍疑似又陷經濟危機，指黃有龍2016年借了高額貸款，還錢時因存款不足跳票，遭債主提告連本帶利須償還約3億港幣（約10億台幣）。

趙薇和黃有龍婚後育有一女「小四月」，婚後夫妻倆身家加起來高達百億，不僅是《富比士》大陸名人收入榜常勝軍，2018年夫妻倆更以63億人民幣（約291億台幣）闖進「2018胡潤白手起家女富豪榜」。然而近年兩人卻常傳出各玩各的，去年傳出男方被追債8億，後來網友發現趙薇將兩人過去合影刪除，只剩下跟她自己有關的影音，而趙薇工作室後來駁斥婚變，寫下：「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」。

趙薇過去曾登上白手起家女富豪榜。（圖／達志影像）

2019年趙薇夫妻被500多位投資者提告旗下的祥源文化公司涉及證券虛假陳述，最後512件案件中26名當事人撤訴，趙薇被列為共同被告，一審須承擔連帶賠償責任。據《香港01》報導，今年4月傳出趙薇所擁旗下3家公司的股權遭凍結，凍結截止日到2024年4月，昨又傳出黃有龍因欠錢未還，被提告到高等法院。

趙薇和黃有龍近來常傳感情生變。（圖／翻攝自黃有龍微博）

報導指出，2016年8月及10月黃有龍與明諾國際財務有限公司簽訂了兩份貸款協議，貸款金額總共約為1億5千萬港幣，兩份協議分別以1年和3個月為期限，但到2017年6月就因跳票無法再繼續還錢，原告因此提告本金加利息要求黃有龍償還約3億港幣，近10億台幣，對此，趙薇方面暫無說明。