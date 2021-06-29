台灣疫情仍然嚴峻，外媒也「揭露事實」。最新國際防疫排名顯示，台灣居倒數第10，在53國中排第44名，終結防疫模範生形象。對此，立委高虹安認為，台灣在「重新開放」的四大指標中全拿了滿江紅的分數，為排名暴跌重要因素。

高虹安昨(28)晚在臉書中指出，近來新冠病毒持續進化，全球各國都加強防疫措施及疫苗採購，然而台灣不但疫苗採購到貨低迷、持續依靠外援捐贈，更被變種病毒攻破圍堵防線，防疫策略與作為顯然需要深刻檢討及加強。

她表示，根據彭博社每月發佈的全球新冠疫情抗疫韌性排名(The Covid Resilience Ranking)，台灣自從上個月疫情爆發未能及時得到控制，以及疫苗接種率僅0.6％等項目被扣分後，4月排名為第5名，5月已降為第15名，已跌出十名外；而根據最新公布的6月排名，台灣竟一口氣跌到第44名，於全部53個國家中成了倒數10名，落後伊拉克、奈及利亞、越南、泰國、巴西、伊朗及南非等國。

高虹安分析，台灣此次在「重新開放」的四大指標上，與各國相比，拿下了慘不忍睹的「滿江紅」；該4個指標分別為：疫苗覆蓋率(People Covered by Vaccines)、單月死亡率(Fatality Rate)、社區封閉(Community Mobility)、恢復國際交流(Vaccinated Travel Routes)。

高虹安指出，目前國人疫苗施打率依然低落，僅有4%人口有疫苗覆蓋，根據上月報告推估需費時六年才能達到75%群體保護；而台灣的上月死亡率9.2%，在全部53個國家中排名第四高，只排在波蘭（15.5%）、羅馬尼亞（12.7%）與墨西哥（10.1%）之後。

她表示，雖然台灣疫情目前看似趨緩、確診數下降，但國際採購疫苗遲遲不到貨，疫苗依靠外援，而國產疫苗尚未通過國際科學標準認證的情況下，台灣的疫苗荒除了造成對外難以開放正常旅行往來，對內也引發諸多疫苗分配優先順序的爭奪與特權施打亂象。

而目前防疫封鎖措施與檢疫作為不夠嚴格，包括太遲採取邊境普篩作為、地方政府疫調責任界定不明確等，高虹安認為這些都是導致屢屢出現社區感染破口，甚至讓變種病毒攻破台灣的主要原因。

高虹安強調，面對這些數據上就可以看出來的問題，政府以及指揮中心應該要及時彌補缺漏之處，採納外界意見，加大疫苗採購力道、超前部署二代疫苗，才能更好地守護全體國人，一起度過嚴峻的疫情難關。