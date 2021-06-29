NVIDIA (輝達) 今日宣佈 NVIDIA HGX人工智慧超級運算平台，將加入融合人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 的新技術，具備更強大的能力，讓更多產業能運用超級運算技術。為了加速開拓工業AI與HPC的新時代，NVIDIA在HGX平台上加入三項關鍵技術，分別是 NVIDIA A100 80GB PCIe GPU、NVIDIA NDR 400G InfiniBand 網路與 NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage 軟體，將共同提供極致效能，以促進工業HPC領域的創新。台廠中的廣達(2382)和技嘉(2376)等入列合作夥伴。

目前有源訊科技 (Atos)、戴爾科技集團 (Dell Technologies)、慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise；HPE)、聯想 (Lenovo)、Microsoft Azure 與 NetApp等數十個合作夥伴，皆使用 NVIDIA HGX 平台來發展下一代系統及解決方案。

支援 A100 80GB PCIe 的 NVIDIA 合作夥伴包括 Atos、思科 (Cisco)、戴爾科技集團 (Dell Technologies)、富士通 (Fujitsu)、新華三 (H3C)、慧與科技(HPE)、浪潮 (Inspur)、聯想 (Lenovo)、Penguin Computing、廣達(2382)旗下雲達科技 (QCT) 與美超微 (Supermicro)。搭載 A100 GPU 並透過 NVLink 互連的 HGX 平台亦可在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 及 Oracle Cloud Infrastructure 等雲端服務中取得。

NVIDIA InfiniBand 是全球唯一可完全卸載的網路內運算互連技術，可為需要優異資料處理能力的 HPC 系統提供超強大的效益。NDR InfiniBand 技術可因應工業與科學 HPC 系統面臨的艱鉅挑戰而隨之調整效能規模。NVIDIA Quantum-2 固定配置交換器系統擁有 64個 NDR 400Gb/s InfiniBand 連接埠 (或是 128 個 NDR200 連接埠)，與 HDR InfiniBand 相比，連接埠的密度高出三倍。

按照產業標準，預計將於年底前供樣的 NVIDIA Quantum-2 交換器可以向前與向後相容，讓用戶能輕鬆遷移與擴展現有系統及軟體。包括 Atos、DataDirect Networks (DDN)、Dell Technologies、Excelero、技嘉 (GIGABYTE)、 HPE、Lenovo、Penguin、雲達（QCT）、Supermicro、VAST 與 WekaIO 在內等頂尖基礎設備製造商，預計在其企業級與HPC產品中加入 Quantum-2 NDR 400Gb/s InfiniBand 交換器。Azure等雲端服務供應商也將運用InfiniBand 技術的優勢。