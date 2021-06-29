老婆懷孕期間老公容易偷腥？雖然這只是少數，但一名女網友發文怒轟，抓包自己的老公在她懷孕期間，透過通訊軟體狂約炮，更扯的是，還可以一邊帶她與小孩出遊，一邊約炮，讓她氣炸大罵：「快離一離吧。」

這名女網友把老公懷孕期間的買春對話紀錄，全部PO到臉書社團「爆料公社」，由於逮到老公的偷腥證據，貼文中火力全開狂罵丈夫的所有罪狀「我懷老二時，你給我跑去約炮，還可以一邊載我們出去玩一邊約炮，請問你是羅志祥嗎？」、「常常跟我靠腰壓力大要繳東繳西，原來錢都拿去養小三了餒齁！」。

人夫透過通訊軟體約炮。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

人夫透過通訊軟體約炮。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

還在貼文中委曲寫說：「我家人對你不好嗎？每天煩我要為小孩想想，你想要彌補，那你X別的女人的時候，怎麼不想想你還有兩個女兒，有錢幫小三繳貸款修理車子，卻沒錢養小孩？」文未最後：「你們這對狗男女就保佑可以平安過完這輩子，不然有機會我一定去給你上香！拜託！離婚簽一簽，我真的受不了了」。

人夫透過通訊軟體約炮。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

原PO在這則貼文共附上10多張老公與色情業者的交易對話紀錄，內容除了有應召女的照片，還有交易詢問過程過，包括她丈夫問：「妹妹長得怎樣」、「有3500、4000的嗎」、「有台灣的嗎」、「有胸的」、「妹妹長怎樣」、「妳推薦給我」。業者除了貼應召女的照片給參考，還一一回覆原PO老公的問題、約好性交易地點，難怪原PO看後氣到求離想放生。