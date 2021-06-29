美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告出，聯發科在5G仍具有成長動能，且2021年只是5G周期的第二年，2022年預計將持續成長，故維持買進評等、目標價1200元。

美系外資表示，2021年只是5G周期的第二年，假設5G智慧機在2022年擴展到超過8~9億支的規模(2021年預計為逾5億支)，則將會對ASP出現20~30%的侵蝕，甚至會進一步提升，此外，大陸5G用戶已達到6億，而5G手機累計銷量不到2億支，這表明5G智慧機銷售將進一步上升的預估是對的。

美系外資表示，由於高通供應鏈狀況持續改善，故下半年行動晶片市占率將重新平衡，另一方面，因為少了海思，如今的行動SoC市場仍然是雙頭壟斷，由於技術差距的拉近，聯發科、高通之間的上市時間也縮小了，在這個週期中，看到聯發科更好的競爭格局。

美系外資表示，先前智慧機市場有削減訂單和OverBooking(重複下單)的疑慮，預計應開是大陸設備製造商正在努力減少6月、7月渠道庫存，展望下半年，仍然期待有眾多新型號推出，以緩解庫存問題，對於訂單削減問題，因為4、5月大陸70~80%的5G滲透率意味著4G訂單和低端產品的減少，特別是考慮到印度的COVID19困境，此外，目前產能仍然緊張，預計聯發科的5G產品不會大幅削減，預計第二季與第三季表現一致，維持買進評等、目標價1200元。