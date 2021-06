【愛傳媒黃文博專欄】大「盜」之行也,天下「圍攻」!

用來形容此時台灣現況,尚稱允當。值此人民生存權遭到當局巧取豪奪,層峰又對民眾呼求四兩撥千斤。政府既然像強盜,人民起義攻伐,或街頭抗議,或輿論聲討,或社群筆伐,只嫌太秀氣,不會太超過。

可我總覺得不妥。為什麼?問題出在「盜」這個字。

足智多謀的大盜亞森羅蘋、劫富濟貧的俠盜羅賓漢、呼群保義的梁山泊108條好漢、為人類盜火的普羅米修斯。古今中外的盜,似乎總跟莊子說的「盜亦有道」有某種印象連結。

盜之道,雖遠不如春秋時代名盜道跖提出的「聖勇義智仁」這般誇張,最少,強盜賭上自己性命,刀頭舔血;強盜不掩天生惡性,殺人越貨。

強盜壞事幹得光明磊落,罪孽擔得乾淨俐落。打家劫舍是盜,一肩扛起則是道,需有這等膽識,才配得上這個盜字。

用如此標準來看政府高官面對疫情與疫苗的所做所為,恐怕連盜字都攀附不上。

首先,高官閃爍其辭。採購國際疫苗語焉不詳,似乎意在言外,又像暗藏玄機,玩弄巧語話術,一下中國阻撓,一下有人不開心,簡直實施語意作戰。

遇到難以自圓其說時,動輒推諉到商業機密、保密條款,搞得台灣好像全島上演007,處處諜影幢幢。國際疫苗買到這麼奇譎詭異,讓人大開眼界,一點也不光明磊落,不配稱盜。

其次,高層閃閃躲躲。護航土產疫苗不遺餘力,充滿斧鑿痕跡,到處斑斑跡證,要操控又不想留罵名,想通吃還不願惹人厭。

對民間捐贈疫苗,用盡心機,令其進三退二;對半熟土產疫苗,頑強迴護,令其橫空出世。要擋?要進?態度模糊,救命的事弄到拖泥帶水,一點也不乾淨俐落,更不配稱盜。

不是盜,那會是什麼?

這段心驚膽顫的日子,病毒讓人心驚,但政府讓人膽顫。奪走身體的是病毒,偷走人命的是政府;奪走命運的是病毒,偷走機會的是政府;奪走現在的是病毒,偷走未來的是政府。

高官與高層,不是盜,是偷!如果強盜的本質是悍,那麼小偷的本質就是賊。強盜明著來,小偷暗地幹。

頻見挪用公務預算養1450網軍,四處出征,活像用衙門錢養土匪,還能辯說一切符合預算法規定。躲在灰色地帶,操作鬼域技倆,規避責任,真賊。此強盜所不為,必是小偷。

疫苗施打順位,政府「防疫人員」列在第二,世所罕見。以防疫之名,行擴張解釋之實,任令莫名其妙的大官、小官、梗圖官先打國際疫苗,又引個資法拒不回應民意質疑,口口聲聲一切依照規定辦理,有夠賊。此強盜所不為,必是小偷。

土產疫苗已多爭議,仍不思收斂,更變本加厲,全不避諱時機敏感,大幅更換審查委員,跟去年NCC審查中天新聞台換照手法,如出一轍。官署澄清「沒有換委員的事」,敢做不敢當,賊得可以。此亦強盜所不為,必是小偷。

原來,一千多萬理智正常台灣人該「圍攻」的,並非大「盜」,而是小偷。

唐朝詩人李涉有詩一首,表面上是感謝強盜放過自己,作詩相贈,實際上假借贈詩強盜來諷刺當朝為官者,詩云:

暮雨瀟瀟江上村

綠林豪客夜知聞

他時不用逃名姓

世上如今半是君

李涉嘲諷朝官,過半是身穿官服的公家強盜,臧否力道頗重,他固然毫不留情,卻引喻不當了。披著官服的傢伙們,外表大模大樣,實則猥瑣齷齪,專幹見不得人的勾當,哪裡堪比綠林好漢?若喻之為小偷,倒恰如其分。

防範小偷,可以嚴閉門戶,可以鎖藏貴重。但小偷倘若穿著官服,濫用行政命令開放機組員3+11,偷走一條條人命;濫用決策權力護航土產疫苗,偷走遏止疫情的機會;濫用民主授權蠻橫否決有利於民眾的提案,偷走台灣的未來。這樣的小偷,根本防不勝防。

況且,賊性狡猾。無論民眾如何哭求,無論輿論如何指責,無論民代如何批判,無論地方首長如何進言,政府都有一套說辭,反正不承認,不接受,不檢討,被逼到最後才道歉,但,絕不認錯。

古之小偷,偷尚有道,所謂「偷風不偷月,偷雨不偷雪」,月下易露行藏,雪地踩下有聲,都不適合行竊。回頭看看眼下的官服小偷,根本百無禁忌加毫不掩飾,相形之下,古代小偷實在太膽怯了。

逢此巨變,方驚覺台灣鼠輩出沒、小偷橫行,以前人說「過街老鼠,人人喊打」,現在人說「滿街小偷,打也不怕」,真是大盜易攻,小偷難防。

不勝唏噓之餘,我想起《心靈捕手》的一句話:“Youll have bad timesbut thatll always wake you up to the good stuff you werent paying attention to ”,中文大意是:你會經歷艱困,但也會讓你憶起過去不在意的美好時光。

懷念小偷不披官服的過去,懷念小偷躲在暗處的過去,懷念小偷有羞恥心的過去,懷念過去我們不曾在意的那段官有官樣的美好時光。

此刻,望著屋外暗夜,雲掩星光,朦朧曖昧。英國作家王爾德的話突然浮現腦海:“We are all in the gutter but some of us are looking at the stars.”(我們全部深陷溝渠,但其中有些人依舊仰望星空)。

暗夜是黎明的前兆?還是黎明的終點?這個問題太文青,我無法回答。但我非常確定,暗夜是小偷的掩護。夜空的星星越多,就算靄靄,或許也能讓小偷們心生顧忌,知所節制。

朋友們,當個暗夜中眨眼的星星吧!

作者為資深品牌專家

照片來源:作者提供。

●摘錄自品牌原來如此,原文分享於作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。