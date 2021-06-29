我國疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業，國內數十個弱勢團體共同組成救救台灣障礙弱勢行動聯盟召集人、前立委鄭龍水表示，疫情對身心障礙者造成的影響卻是永久性的，再也回不去了，希望政府在制定紓困政策時，能傾聽身心障礙者需求，虛心徵詢專業意見，避免重蹈紓困 3.0 的錯誤，讓紓困能真用在刀口上。

救救台灣障礙弱勢行動聯盟呼籲，建請行政院回應身障者防疫需求，盡速成立跨部會並結合產官學的「身障防疫紓困小組」，研議各項有關身障者防疫染疫的 SOP 及紓困方案，另對身心障礙者紓困採更寬鬆的認定標準；紓困應該維持生存為目標，以每一位國人普發放新台幣二萬元方式進行；將重度以上和身體脆弱、高風險身障者列為疫苗優先施打對象。

救救台灣障礙弱勢行動聯盟建議，視障按摩師紓困應達到基本工資，並為期三個月，並將命相或從事其他行業如街頭藝人、街賣者受到經濟傷害皆列為特別補助對象；身心障礙者因受疫情衝擊而無法付出房租者，請政府協調或制定相關規定，請房東降低租金，或由政府挹注受害者。請政府協調銀行業者，提供因疫情受害的身障者貸款，其利息由政府吸收，還款期限適度延長。

救救台灣障礙弱勢行動聯盟提及，儘速就無法生活自理的極重度高位頸髓傷害者，協助將其現行工作轉換為遠距工作模式並設立遠距媒合平台招攬尋找工作；對於不幸染疫，居住於防疫旅館且生活無法自理，乃至出院回不了照顧機構也無家人照顧的身障者，應該有妥善的收容、照顧配套措施。