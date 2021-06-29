倒垃圾就傳染！超強Delta變種病毒襲台 中央準備好了嗎？

傳染力極強的印度Delta變種病毒入侵台灣，屏東已有12人遭感染，引起大眾恐慌，然而北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，台灣人觀念真的顛三倒四，對英國Alpha變種都沒保護力了，還在那邊風聲鶴唳Delta，「疫苗緩打、挑疫苗才是該死好嗎？」

「Delta很恐怖嗎?」姜冠宇昨天在臉書指出，Delta確實讓主要打AZ，且兩劑疫苗施打率高達46%的英國疫情升溫了，但是確診數升高歸升高，死亡率卻平平的，沒有任何變化，證明AZ疫苗對付Delta還是有極高的重症保護力，「再給我噴AZ沒有用，我會生氣喔」。

國內目前有AZ、莫德納兩廠牌新冠疫苗，但疫苗接種意願低，中央流行疫情指揮中心統計，截至昨天（28日）疫苗共接種了192萬6973人次，全台疫苗涵蓋率只有8.04%，累計223人接種疫苗後發生死亡的不良事件，死亡率約0.0115%，但國內新冠確診累積1萬4694例，死亡635人，死亡率4.3%。姜冠宇直言，台灣人觀念真的顛三倒四，對Alpha都沒保護力，還在那邊風聲鶴唳Delta，痛批緩打疫苗、挑疫苗的人才該死。

對此，網友紛紛留言：「超恐怖！再沒疫苗沒人受得了」、「大家都忽略了它對重症的保護力」、「重點是有一部分的人不覺得自己會得到肺炎，但是看消息說打疫苗會有問題，就覺得自己打了疫苗就會死」、「台灣人觀念顛三倒四 ，形容的很精準」。