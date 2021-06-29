天使隊大谷翔平29日對戰洋基擊出本季第26轟，追上了藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)再度並列聯盟全壘打王。大谷照例打第二棒，洋基先發投手金恩(Michael King)猛削好球帶邊緣，大谷忍了5球都沒出棒，形成兩好三壞，此時金恩試圖用曲球攻擊內角，被大谷一棒就撈出中外野牆外（陽春全壘打）！由於藍鳥同日沒有比賽，小葛瑞洛就是想馬上再超前也暫時沒辦法。

天使隊大谷翔平首局就對洋基敲出本季第26轟。（MLB臉書）

大谷翔平只在2018年新人球季對戰過洋基，當時他表現不佳，4場對戰累積11打數1安打，並且在洋基的紐約主場9打數掛零還吞了5次三振。相隔數年重返洋基主場，大谷第一支問候洋基的安打竟然就是全壘打。洋基總教練布恩(Aaron Boone)稱讚說：「大谷翔平不只是二刀流，他確實是個頂尖的打者，無與倫比的力量，優秀的選球能力，還能善用速度來壓迫防守方。」大谷開轟之後，主播稱讚這是「蝙蝠俠重返高譚市。」

依據大聯盟數據庫，擊球初速超過116英里（時速186.7公里）就是特強的全壘打，今年只有4位打者轟出兩支以上。大谷對洋基這一轟的初速達到117.2英里（時速188.6公里）、飛行416呎，是他本季第3度轟出時速116英里以上的全壘打。

大谷全場僅有這支全壘打，總計5打數1安打，吞下兩次三振。不過他的長打率、攻擊指數因此上升到美聯第二的0.670與1.031，領先他的當然都是小葛瑞洛。同場開轟的還有洋基厄薛拉(Gio Urshela 第10轟)、史坦頓(Giancarlo Stanton 第14轟)，天使拉加瑞斯(Juan Lagares 第2轟)。天使終場5-3打敗洋基。