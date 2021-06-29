知名女導演曾禎拍攝為弱勢發聲的電影《為你存在的每一天》，獲得洛杉磯電影獎，但因上映前後製缺乏資金，曾向妙天禪師的投資的育樂公司借2000萬元，雙方約定未來票房收入做為還款，未料影片才剛上映，就受到新冠肺炎影響票房奇慘，曾禎因此無法還錢，妙天的投資公司為此怒告曾禎及其公司，索回2000萬元，新北地院判審理後，認為當初此筆款項為借款，非投資款，因此判曾禎的公瑞陞公司須全額歸還，曾禎個人無須負責。

根據判決書記載，瑞陞公司負責人曾禎為籌措電影「為你存在的每一天」後製成本費用，曾透過友人介紹向妙天禪師尋求投資合作，雙方約定於108 年3 月6 日見面，獲得妙天禪師認同瑞陞公司為弱勢發聲的理念而拍片，並爽快答應投資2000 萬元資金。

曾禎得到妙天禪師親口承諾投資2000 萬元後，即通知合作廠商開始進行電影後製工作，妙天禪師也透過公司名義匯款2000 萬元，並對外發佈新聞稿，表明因其非常認同為弱勢發聲的電影，所以才伸手援助這齣電影，並為此獲得好評以及名譽。

未料影片雖如期於台灣上映，原計畫接續於大陸等地上映，卻遭遇全球新冠肺炎疫情肆虐，影視業大受打擊，導致影片血本無歸。

法院認為，妙天所屬的美麗島育樂開發股份有限公司，確實匯2000萬元給瑞陞公司，有無息借款期限一年的借據為證，借據上也附註，若瑞陞公司提早售出大陸電影版權，則以此收入先行還款。因此確認兩人有合意成立借貸關係。

但是曾禎答辯時認為，當時該片獲得洛杉磯電影獎最佳劇情片，她為了感念妙天，還在獎座上刻上悟覺妙天主席的名字，也拿出與妙天助理的對話澄清，「師父指示由師父個人的投資公司來補足剩餘的二千萬元資金」，表示這是投資拍片，而非借款，投資本有風險，因此不需全額歸還。

但法官認為，借據已明確記載雙方間消費借貸之關係，而曾禎為瑞陞公司之法定代理人，不僅為具有通常社會經驗與經營事業多年之專業人士，對於借貸與 投資兩者間之區別及應負之權利義務應清楚知悉，若無與原妙天達成借貸關，怎麼會代表瑞陞公司借據上簽名。

法院最認定，瑞陞公司必須給付妙天2000 萬元，自109 年4 月23日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，但曾禎和公司因資金短缺才求助，曾禎也把錢都用於後製影片，僅因新冠肺炎的影響始料未及，因此判曾禎個人無須負責，仍可上訴。