29日隔夜美股漲跌不一，能源與運輸族群表現疲弱，道瓊收黑。科技股領漲下，那指與標普500指數續創歷史新高。道瓊跌150.57點或0.44%，收34283.27點；那斯達克漲140.12點或0.98%，收14500.51點；標普500漲9.91點或0.23%，收4290.61點。盤中交易時，日線連3紅的標普500，曾漲至4292.14點。同時，那指也一度漲至14505.19點，均創盤中歷史新高。

上周美股走高，標普500與那指多次創盤中與收盤歷史新高。美國公債殖利率也普遍走低，10年期的更是降至1.47%。

金融服務業者CMC Markets認為，美國聯準會上周談話，稍微解除市場對利率走升疑慮。同時，美元短線急升也已漸緩。雖然美國聯準會內部對政策有不同看法，但主席鮑爾的關鍵論述讓投資人知道，現行政策並不會馬上變動。

經濟數據方面，下半周的非農就業報告將是市場關注焦點。學者專家預估，6月非農就業人數將增加70萬，失業率小幅降至5.7%。至於5月份的則增55.9萬人，失業率為5.8%。

美國大基建的進度方面，拜登26日又改變態度表示，即使沒有雙方和解方案，自己也不打算否決這項兩黨共同認可的法案。

Global X ETFs認為，美國聯準會承認通膨存在，另外，美國總統拜登與兩黨參議院達成大基建協議。對美股來說，是兩個非常好的催化劑，因此大盤將續漲。

接下來幾周內，美企財報也將出爐。根據FactSet整理，截至25日，在標普500成分股中，已發佈第二季財測的103家公司中，有66家的超乎預期的好。

焦點個股方面，在美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會(FTC)對臉書反托拉斯訴訟後，股價收漲4.18%，市值超過1兆美元，並幫助那指走高。同時，蘋果也收漲1.25%、英偉達與博通等科技類股普遍走高。

不過，能源與運輸表現疲弱，拖累道瓊收黑。波音收跌3.4%，因美國政府稱波音長程客機在2023年中，甚至到2023年底，都不大可能獲得認證。但波音執行長曾在6月初，信誓旦旦地表示，該客機可望將在2023年第4季獲美政府批准放行。

英偉達宣佈將與谷歌雲合作，打造業內首個5G人工智慧創新實驗室，加快人工智慧解決方案開發和部署。

跌7%的嘉年華郵輪，表示將釋出總值約5000萬美元股票。

特斯拉收漲2.51%，宣佈將更新中國大陸市場內，超過28.5萬輛電動車巡航軟體。

維珍銀河跌1.91%，獲美國聯邦航空管理局商業發射許可，日後可載客戶進入太空。

漲1.79%的GameStop將被羅素2000指數除名，並加入羅素1000指數。