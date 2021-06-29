高通最新宣布，推出全新Snapdragon888 Plus 5G行動平台，為Snapdragon 888旗艦行動平台的升級產品，至今已有超過130個已宣布或研發中的設計搭載了這兩個平台，合作廠商包括華碩、榮耀、Motorola Mobility、vivo以及小米，終端裝置預計第三季就會上市。

高通表示，Snapdragon 888 Plus藉由智慧娛樂功能實現旗艦級體驗，包含人工智慧增強的電競體驗、影片串流、攝影等更多功能，這些功能同時由強大的效能、無可比擬的速度與頂級的連網能力所支持著。此款平台配置了Snapdragon Elite Gaming的完整功能，讓使用者得以享受超流暢反應能力、具豐富彩度的HDR畫質，以及首見於行動裝置的桌機等級效能。與前代產品相比，Snapdragon 888 Plus搭載的增強高通Kryo 680 CPU Prime 核心時脈速度高達3.0 GHz，其配備的第六代高通AI Engine效能亦提升20%以上，高達32 TOPS人工智慧運算效能。

高通Snapdragon888 Plus 5G和眾多國際一線手機品牌合作，包括華碩(2357)、榮耀、Motorola Mobility、vivo以及小米，搭載 Snapdragon 888 Plus的商用裝置預計可於2021年第3季宣布推出。