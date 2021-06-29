宏碁(2353)集團旗下宏碁智醫（Acer Healthcare）眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，自去年獲台灣衛福部食品藥物管理署醫材許可證，目前已有5家醫學中心與數家指標診所上線使用；除此之外，也進入東南亞泰國醫療市場，更於今日宣布取得印尼主管機關Indonesia Ministry of Health核發醫材許可證，成為台灣首件落地印尼的眼科智慧醫材。

印尼總人口約近2.7億人，因飲食文化緣故，2019年糖尿病人數高達1000萬，排名全球全球第七，亞洲第四。根據資料顯示全球糖尿患者預計會有超過三分之一的人發生糖尿病視網膜病變，此病變隨著罹病時間越久、發生的風險愈高，病變初期可能毫無症狀，導致糖友篩檢率過低，等到病發時已有明顯病變，不僅影響生活更擴大治療成本。

宏碁智醫AI輔助診斷軟體VeriSee DR積極部署東南亞市場，陸續取得多國醫療主關機關許可，將導入眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，預期將可協助解決醫病落差，提升糖友照護情況。另一方面，VeriSee DR使用電腦邊緣計算技術，無須網路即可進行眼底影像篩檢判讀，可有效縮短檢測時間，輔助醫師盡快找出高風險糖尿病視網膜病變患者，盡早轉介專科醫師診療。

宏碁智醫所打造的VeriSee DR在布局泰國與印尼後，未來也將持續部署亞洲各市場，應用宏碁的資通訊經驗以及先進AI技術，以科技應用驅動智慧醫療，擴大在東南亞國家糖友與糖尿病眼底篩檢領域的影響力，實現AI醫療落地各國的願景。