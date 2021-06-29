新冠肺炎疫情引爆電商平台商機，台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)(momo)自結5月稅後盈餘為3.17億元，年成長98.67%，單月每股盈餘為2.27元；累計前5月合併營收達322.9億元，再創歷年新高，富邦媒總經理谷元宏表示，2022年達到年營收千億元是可實現的目標。

本土新冠肺炎疫情引爆網購商機，也帶旺台灣電商龍頭富邦媒業績，加上日前美系外資發布富邦媒報告，看好富邦媒2021年到2023年的每股盈餘將受惠於台灣電商市場滲透率攀升，給予富邦媒「加碼」評等，目標價上看1850元，激勵富邦媒近期股價連番大漲，主管機關也要求富邦媒公告獲利自結數。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，5月合併營收約81.3億元，較去年同期成長46.7%，創下單月歷史次高，公司自結5月稅前盈餘為4.1億元，年成長107.54%，稅後盈餘為3.17億元，年成長98.67%，單月每股盈餘為2.27元。

富邦媒前5月合併營收約322.9億元，年增26.8%，突破300億元，再創歷年同期新高，其中momo網路購物5月業績占比達94.4%，年增51.7%，成長幅度為近三年之最；行動購物業績相較去年同期成長63%，在網購業績占比約達76%。

延續5月銷售佳績，富邦媒在618網購年中盛事也交出亮眼成績，momo《618年中大促活動》業績繳出3倍成長佳績，可望挹注6月營收表現。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo成長主要來自於經濟規模，公司將持續追求營收高成長，2022年達到年營收千億元是可實現的目標。