瑞士門將索默在PK戰擋下法國姆巴佩的射門。（美聯社）

歐國盃16強大戰，實力堅強的法國經過延長賽之後一路與瑞士殺到PK戰，最後法國射失了第5球而意外出局！踢丟這一球的是就是明星前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)，他不幸被瑞士門將索默(Yann Sommer)猜對邊封阻成功，瑞士終場以3-3（PK戰5-4）獲勝晉級8強，暌違83年在淘汰賽晉級（前一次是1938年世界盃）。

這場比賽充滿戲劇性，雖然瑞士開場率先破門，但法國下半場踢進3球，在第75分鐘還以3比1領先。正規賽剩下最後10分鐘時，瑞士攻進1球，法國好不容易撐完90分鐘，瑞士卻又在傷停補時（第90分鐘）拿下追平分！

30分鐘的延長賽開踢，法國獲得自由球機會但又被瑞士門神索默阻擋，姆巴佩的射門機會也踢歪，甚至搞砸了大好的單刀機會。進入PK戰之後，一切就交給運氣決定。雙方前9球全進，瑞士領先1球，姆巴佩第10球攻向左邊被猜到，讓索默成為瑞士國家隊英雄。

法國教頭德尚(Didier Deschamps)開場擺出3個中後衛的陣型，先前他幾乎沒這樣用過，導致法國上半場踢得非常不順。德尚中途解除了這個陣型，法國也於下半場展開猛攻。第55分鐘，瑞士邊衛羅瑞格茲(Ricardo Rodriguez)射失12碼罰球，法國前鋒本澤馬(Karim Benzema)立即還以顏色，在姆巴佩的策應下，於第57、59分鐘連進兩球。加上普巴(Paul Pogba)的25碼遠射，法國眼看就要晉級，但瑞士趕在最後10分鐘一頂一射，得以殺入延長賽翻盤。

瑞士中場查卡(Granit Xhaka)在攻防兩端表現優秀，獲選單場最佳球員。他賽後說：「我們今晚創造了歷史，我們永遠以此為傲。我們將在8強迎戰西班牙，這會是一場硬仗但也是我們的夢想。」