合一(4743)糖足傷口潰瘍(DFU)新藥正式在台開賣，已進入全台21家醫學中心，計劃將在年底申請健保藥價，今日多頭喜氣洋洋，晨盤股價漲幅約在2%左右。

合一糖足傷口潰瘍(DFU)新藥ON101(台灣商品名速必一)台灣是第一個上市的市場，目前已進軍全台21家醫學中心，其他還包括75家區域醫院及65家地區醫院，成為醫院正式品項，可由醫師開立處方。

合一糖足傷口潰瘍(DFU)新藥在海外市場布局方面，看好大陸與東南亞市場占全球糖尿病人數近1/2，初期將加強力道布局，首階段將先以新加坡、馬來西亞、泰國為主，第二階段則是以越南、菲律賓、印尼與印度為主。

此外，合一糖足傷口潰瘍(DFU)新藥ON101今年3月底已取得美國FDA新藥快速審查資格及擴大取得政策，目前正在進行第二個三期臨床試驗，預計將在美國13家試驗中心收案208位DFU病患，已正式啟動收案，預期將會在明年下半年收完。

合一另項產品FB825-AD，在美國進行的IIa臨床試驗6月完成收案目標，11月將完成主要療效指標試驗分析，2022年3月完成試驗解盲，預計將會在2022年第2季完成試驗報告(CSR)。FB825-AD已授權給國際藥廠LEO Pharma，LEO Pharma將2022年接手後續國際IIb臨床試驗。