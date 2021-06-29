三星於MWC世界行動通訊大會發表One UI Watch用戶體驗，藉此深化Galaxy Watch智慧手錶與智慧型手機體驗的連結，亦證實Galaxy Watch專用的One UI Watch，將可透過與Google共同打造的嶄新整合平台安裝下載，以提升裝置的運作效能、強化Galaxy Watch與Android智慧型手機間的無縫連結，此外，三星也預計於今年夏季Unpacked首次亮相的Galaxy Watch新品，將成為首款搭載該整合平台與One UI Watch的裝置。

三星電子執行副總裁暨顧客體驗部門負責人Patrick Chomet表示，為釋放穿戴裝置的龐大潛能，三星善用過去於行動創新累積的深厚底蘊，及與三星在開放生態圈領域共存共榮的產業龍頭所建立的長期夥伴關係。透過上述種種努力，三星致力為廣大用戶豐富智慧手錶體驗與Galaxy生態圈的便利性。

三星表示，One UI Watch與全新的整合平台將提供令人耳目一新的Galaxy Watch體驗。作為嶄新體驗的一環，當用戶在智慧型手機端安裝與手錶相容的應用程式後，該程式便將同步下載至智慧手錶。若用戶於手機端客製化時鐘應用程式，使其顯示全球各個城市的時間，此設定將自動同步於手錶端；而當用戶在手錶端設定來電與訊息的封鎖對象時，封鎖名單亦將套用至智慧型手機。

三星表示，此整合平台供用戶可直接於Galaxy Watch上，透過Google Play下載Google Play第三方應用程式，整合並展開各項新功能。

三星預計於今年夏季Unpacked亮相的新一代Galaxy Watch，將成為搭載One UI Watch與嶄新整合平台的首款裝置。請持續關注新款Galaxy Watch的最新動態。