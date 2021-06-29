《彭博》公布六月份各國「新冠韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣繼五月份從先前的「前段班」重摔到15名後，更近一步慘跌到44名，在53個調查國家中幾乎墊底。國民黨主席江啟臣批評，別再用怪東怪西的大內宣，遮掩疫苗政策失當的責任。蔡政府老是歸咎於疫苗難買，為何新加坡、南韓、香港的接種率都能遙遙領先我們？

江啟臣說，這排名代表封鎖的生活、許多人困頓的生計，以及每日殞落的生命。《彭博》早在去年11月，就已經指出台灣「疫苗資源處於劣勢」。12月彭博再度呼籲，台灣「在疫苗取得上還有努力空間」。今年以來，更是每個月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的問題。但是蔡政府不聽。

江啟臣指出，年初各國開始搶購疫苗，預購量還多出人口數倍時，指揮中心仍不思積極爭取。指揮官陳時中甚至還奚落各國爭搶疫苗「不應該」，彷彿這種道德光環就能對抗疫情。

江啟臣也提到，行政院長蘇貞昌2月的時候更是好整以暇，跟執政黨籍立委宣稱，「台灣還沒有打疫苗的迫切性」。政府從上到下的自滿傲慢，風險意識的低落，回顧起來怵目驚心。

江啟臣批蔡政府「不見棺材不掉淚」，然而五月本土疫情爆發後，政府總該醒悟，積極扛起張羅疫苗的責任吧？結果三級封鎖了一個多月，民眾看到的是蔡政府對疫苗到貨延宕只會攤手，我們只能靠美日疫苗援助苦撐。

江啟臣質疑，即便疫情險峻，迫在眉睫，蔡政府先是面對民間採購努力拖拖拉拉，蘑菇了三星期才「開綠燈」。對我們有採購管道的 Moderna 也遲未加碼。到晚近 Novavax 疫苗問世，政府也不曾親洽原廠，只等著Covax來分配。

江啟臣說，蔡政府端在懷中的「錦囊妙計」，就是把二期試驗還沒結束的國產疫苗，拉出來緊急授權開打。這不只是把全民當白老鼠，更是對國家疫苗產業的揠苗助長。以這種牛步，我們生活要如何回歸正常？又要憑什麼對抗變種病毒入侵？

江啟臣呼籲，此刻民生困頓、人心焦慮，每天都有國人因染疫而氣絕喪生。請蔡政府真正苦民所苦，積極接洽，加碼採購，不這麼做，實在對不起努力配合防疫的全體國民。