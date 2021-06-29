【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】位於岩手縣一關市的「陸奧繡球花園(みちのくあじさい園)」被日本繡球花協會認定為日本NO.1繡球花園，可以說是日本繡球花界的第一名。不同於其他的繡球花名所，來到這裡就像是走入一座茂密的森林一般，是全日本唯一將杉樹林和繡球花栽植在一起的地方。

從事造林業的園主伊藤達朗表示，1983年時他開始嘗試栽植繡球花於杉樹林內，主要是覺得只有杉樹景觀太過單調。沒想到種下後經過口耳相傳，吸引來許多愛花民眾前來賞花、甚至貢獻分享種籽，他也同時拜訪國內有名的繡球花研究家，從各地收集來珍貴的品種，如今整個園區的繡球花就超過400品種4萬株。

▲位於岩手縣一關市的「陸奧繡球花園」在繡球花季末期會出現一池滿滿的「繡球花池」，美極了。 圖：岩手縣一關市／提供

園區腹地之大也很令人驚艷，光是寬廣遼闊的杉樹林，就有4個東京巨蛋那麼大。被高聳杉林圍繞的步道兩側種滿了美麗的繡球花，步道還分成健腳級等三種路線，最長的有1.2公里，最短的為450公尺。如果腳力不夠，園內也有迷你遊園車可搭乘，對親子長輩是很貼心的服務。

今年陸奧繡球花園將於6月26日至7月25日期間限定開園，預計將湧入大批賞花人潮。不能錯過的是從7月20日至25日是花季的最高潮，可以欣賞到IG打卡熱點：色彩繽紛的「繡球花池」，美極了。

如何前往：在一關站前搭摺沢線巴士到水上站（約30分），下車後徒歩約20分即達。更多吃喝玩樂請看「岩手好好玩」。

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