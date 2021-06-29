美出動F-15和F-16戰機 空襲伊拉克和敘利亞邊境親伊朗民兵設施

就在美國周日出動F-15和F-16戰機，報復空襲伊拉克與敘利亞邊境親伊朗民兵設施後，五角大廈周一公布了錄影。而華府與德黑蘭正進行談判，設法恢復2015年的伊朗核協議，相關舉動料將動搖脆弱的外交努力。

據CNBC新聞網28日報導，拜登政府說，周日的「防禦性精準空襲」瞄準的是敘利亞境內兩處，還有伊拉克1處發動無人機攻擊和存放軍火的設施。而伊拉克軍方罕見發出譴責，直指美國空襲公然侵犯伊拉克主權和國家安全，是無法接受的。

另一方面，伊拉克堅定決心行動聯合特遣部隊（Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve）發言人周一證實，在美國空襲後，駐敘利亞美軍受到多次火箭砲報復攻擊。不過，身為聯軍發言人的美國陸軍上校馬洛托（Wayne Marotto）在聲明中說，就目前所知，攻擊並未導致敘境美軍受傷，也未造成損害。

The Pentagon has released video footage of an airstrike targeting Iran-backed militias on the Iraq-Syria border early this morning.



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而白宮發言人莎琪（Jen Psaki）周一說，拜登在美軍發動空襲前，曾知會區域盟友，並和國會議員商量過。周日的空襲是美國總統拜登上台後，第二次下令美軍報復攻擊親伊朗民兵組織。然而，周日行動與2月空襲不同的，就是美軍除了敘利亞境內的目標外，還轟炸了伊拉克境內的親伊朗民兵基礎設施。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，他在羅馬與擊敗伊斯蘭國聯盟（Defeat-ISIS Coalition）部長級會議代表開會，討論過敘利亞危機後，認為這次空襲是必要，並經過深思熟慮的適當行動。一位要求匿名的美國官員說，布林肯對策劃這次空襲介入很深，也知道會在周日晚執行。

不過，美國智庫國防重點（Defense Priorities）專家弗里德曼（Benjamin Friedman）指出，雖然他們始終都會為部署在戰區的美軍辯護，但延長在伊拉克和敘利亞駐軍，與當地民兵，甚至伊朗的衝突，可能會升級為更廣泛的戰爭。