桃園市蘆竹區一名87歲的謝老先生，27日下午獨自外出購物後不慎迷路，因天氣炎熱難耐，步行了3公里便體力不支昏坐於路旁，巡邏員警到場後，擔心老先生有脫水的症狀，遂先至超商購買運動飲料，並將老先生載返派出所休息，最後以人臉辨識系統，查知其身分，將老先生平安送回溫暖的家。

蘆竹分局南崁派出所於27日下午14時許，接獲民眾報案表示，在蘆竹區中山北街上，有一名長者身體不適且疑似迷路，警員蔡奇謀、林宜萩立即前往查看，發現有名老先生面色憔悴的昏坐於路邊，員警上前詢問其名字和聯絡方式，老先生卻語意表達不清，也不記得家中地址，只不斷喃喃自語「我想喝水」，當時外頭天氣炙熱難耐，員警發現老先生有輕微中暑情形，遂先駕駛巡邏車載老先生返回派出所，待老先生歇息片刻後，使用M-Police警政人臉辨識系統，過濾數十筆資料，找到了老翁的戶籍地，將他護送回家。

警方表示，前來應門的是老先生的妻子，看見老先生平安返家，這才放下心中的大石。老先生的妻子表示，老先生中午自稱要至市場購買西瓜回家給她消暑解渴，但數個小時已過去卻遲遲不見先生返家，沒想到原來是迷了路又中暑，所幸員警及時伸出援手，給了老先生妥適的照顧。

蘆竹分局呼籲，家中若有年長者，請隨時留意行動，多關心長者生活起居安全，並應配戴如愛心手鍊等可供辨識身分或家屬聯絡方式的物件。