Delta變種病毒入侵屏東，網路謠傳「屏東農產會沾染病毒」的假訊息，造成屏東枋山芒果大量被退訂，對此不少公眾人物都發起認購活動，連日本女星大久保麻梨子（Mariko）都加入，並訂給遠在日本的家人吃。

大久保麻梨子飄洋過海來台發展多年，2016年喜嫁男友Jerry，成為正港的台灣媳婦，十分關心這裡的時事，眼見屏東芒果遭到汙名化，她二話不說以行動闢謠，昨（28日）在社群平台發文，先用日文表示「繼台灣屏東確認社區感染冠狀變種病毒後，台灣屏東引以為傲的芒果風評遭到破壞，現在時令的芒果非常好吃！芒果是無辜的，如果沒有過敏的話，我想每天都吃！我只能盯著它看，請盡情享受吧。」再切換成中文寫道：「我與芒果的距離，世界上最遙遠的距離，很愛的美味近在眼前，卻無緣享用，沒有芒果過敏的幸運兒〜快點吃起來〜！我也訂給日本家人吃〜」並附上兩張跟芒果的自拍照。

貼文PO出後，許多台灣網友都被感動了，紛紛留言致謝：「謝謝你幫屏東說話」、「芒果真的很好吃！謝謝你幫忙台灣農民」也有人為她不能吃芒果感到可惜，詢問連一小口都沒有辦法嗎？大久保麻梨子回覆：「因為嚴重時（會）發燒，怕免疫力下降，疫情結束再試試看。」

屏東枋山芒果自從爆發退訂潮，引起社會大眾關注，藝人賈永婕、KIMIKO、蔡尚樺、佩甄和名廚詹姆士等帶頭發聲力挺，枋山農會訂單暴增5千筆，感謝全台民眾力挺果農。