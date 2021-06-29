「抗疫女神」賈永婕近日忙著送醫療物資奔波，賈永婕（28日）的臉書昨則指出，透過大女兒安安與高雄多納部落聯繫上，促成愛心便當的美事，不過發文最後卻驚現：「呃其實我是安安，我媽媽越來越懶了，還要我幫他發文」，結果賈永婕現身留言和女兒鬥嘴：「幹嘛講出來啦！」

賈永婕聽到屏東出現Delta變種病毒，立刻帶著電動過濾式呼吸防護具（PAPR）、防護衣等醫療物資到屏東，她展現超強行動力被讚爆，而賈永婕昨則在臉書指出，她透過女兒安安聯繫上高雄多納部落，部落裡的年輕人希望他們可以幫助部落婦女商家，他們撐過八八風災，現在面對疫情，部落餐館的老闆夫妻還是努力撐過去，且夫婦倆都是癌症患者、還得養育4個孩子；安安與師長、同學和家長分享故事後，募集到兩個禮拜份的便當，促成部落愛心便當前進高雄醫護的美事。

賈永婕FB文末除了感謝愛心商家外，還驚現：「呃其實我是安安，我媽媽越來越懶了，還要我幫他發文」，留言區果然釣出賈永婕現身：「幹嘛講出來啦！害大家知道我變懶了」。

網友留言大讚安安是超強助手「有乃母之風啊！很棒」、「安安好可愛，也辛苦了」，促成賈永婕開始募捐救命神器HFNC的編劇謝小蜜也留言：「難怪我覺得文筆怎麼變好了，原來是安安！Good job！」不過也有人擔心，賈永婕的體力會撐不住，紛紛呼籲賈永婕要照顧好身體、多休息。