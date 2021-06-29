台灣這波疫情爆發至今，不少人生計受影響，行政院祭出「紓困4.0」，針對有需要的民眾核發補助。近日有民眾在網路分享申請紓困補助，結果竟不符合資格，原因是「申請人入監」，令他傻眼氣得大罵「我人還在這好端端的啊」，貼文曝光吸引上萬網友朝聖、歪樓留言，其中還有不少人分享辦理紓困結果。

該名男子上周六（26日）於臉書社團《爆怨2公社》表示，因應疫情嚴峻，日前也上網申請紓困補助，好不容易待審查結果出來，孰料卻顯示「經核定後，您不符合請領資格」，再往下一看發現不符原因寫著「申請人入監」，令他瞬間傻眼，氣得大罵「什麼東西啦！入監到底是什麼啦！我人還在這好端端的呀！」

一名網友分享申請紓困結果。（圖／翻攝自爆怨2公社）

圖文曝光後，吸引1.2萬人按讚，不少人歪樓回應「你先申請假釋，然後再申請看看」、「好辛苦喔！為了紓困逃獄值得嗎？」、「你應該申請緩刑不是紓困」、「你是不是剛假釋出來沒幾天，結果系統還沒有更新？」、「逃獄還敢申請紓困？真敢啊！」、「沒錢領就算了，還要被羞辱，什麼鬼」、「原來現在在裡面還可以上網」、「你還不快跑，警察快到你家了」。

事實上，紓困補助出包不只一樁，一名網友聲稱「我老公的同事申請後去查詢，結果卻顯示『您不符合台灣人民國籍』但他明明就是台灣人，且還有身分證」、「我怎麼查都是查無資料，我都懷疑我是不是失蹤人口」，另外還有一名女網友遭以「家戶月平均收入逾當地人每月最低生活費2倍」為由被打回票，令她感嘆「父母有錢，不代表子女有錢啊」。