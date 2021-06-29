金門縣衛生局在連鎖超商及咖啡店騎樓張貼禁菸公告。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局走入社區宣導禁菸。（金門縣衛生局提供）

金門縣連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，半年宣導期已過，明（7／1）起違者最高處1萬元罰鍰，業者提供熄菸相關器具，最高則處5萬元罰鍰。

縣衛生局表示，金門縣政府依據〈菸害防制法〉第15條第1項第13款規定，在今年1月1日公告當天起縣內連鎖便利商店及咖啡店的騎樓（含庇廊）為全面禁菸場所，除派員不定期稽查宣導外，也於相關場所張貼禁菸標示，同時透過海報、新聞媒體、衛生局社群網站及社區宣導，半年的宣導期已過，自7／1日起違者將依菸害防制法第31條第1項規定開罰。

李錫鑫局長指出，金門縣於2012年起陸續公告金門航空站及水頭港埠、公園綠地、高中以下學校校門口、家長接送區、周邊人行道及通學步道、太武山周邊環境等處納入禁菸區，今年新增連鎖便利商店及咖啡店之騎樓、庇廊為全面禁菸場所，希望讓民眾免於二手菸危害，營造無菸清新環境。

該局推廣戒菸運動，由合約醫療院所提供免費戒菸治療及戒菸衛教諮詢，歡迎民眾多加利用。免費戒菸專線：0800-636363。

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