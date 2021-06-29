因全球最大金屬消費國中國主要金屬工業產業的利潤成長放緩，加上庫存增加，以及全球股市上揚，致倫敦(LME)期銅價格周一下跌， LME註冊倉庫銅庫存已躍升至2020年5月以來的最高水平。

分析師表示，由於原物料價格高漲，壓縮企業利潤並打壓工廠活動，中國工業企業的利潤成長在5月份再度放緩，高漲的金屬價格促使中國政府釋放部份庫存來管控價格。另指出，雖短期基本面需求未能跟上價格上漲的程度，但由於全球電氣化跟綠色能源轉型的前景下，預計與此相關的銅需求會逐步開始回升。

終場周一(6/28)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲378美元，報每公噸31,152美元；期鎳下跌224美元，報每公噸18,299美元；期鋅下跌2.5美元，報每公噸2,905美元；期鋁上漲4美元，報每公噸2,490美元；期銅下跌25.5美元，報每公噸9,388美元；期鉛上漲13美元，報每公噸2,233美元。(商品行情網)